生華科：皮膚癌新藥爭取在美上市前樞紐性試驗

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

生華科（6492）今（12）日表示，開發中的新藥CX-4945近日雖然因新冠肺炎而備受矚目，在CX-4945用於治療晚期基底細胞癌（皮膚癌的一種）安全試驗也展現初步療效，如能在第二階段試驗進一步完成概念性驗證，生華科將和美國FDA討論下一步臨床試驗設計，以快速上市核准的樞紐性試驗為目標。

生華科表示，期望CX-4945能提供未被滿足醫療需求的晚期基底細胞癌病患族群，成為另一項標靶藥物選擇。

生華科新藥CX-4945是市場首見新藥，是全球唯一已經進入人體臨床的CK2蛋白激酶抑制劑。根據多項研究，逾九成基底細胞癌致病原因，都和DNA的刺蝟訊號傳導路徑（Hedgehog signal pathway）表現失控有關，而CX-4945對此傳導路徑下游包括Gli等蛋白基因具制約及調控作用。

基底細胞瘤是最常見皮膚癌中的一種，全美每年新增病例約430萬人，並奪走3,000條人命。其中約一成患者因為局部晚期或已經轉移，無法透過手術切除或放射線治療。

針對這些患者進行現有標靶藥物SMO抑制劑治療，臨床上最快6～7個月就會產生抗藥性，患者面臨無藥可用的情況。根據Reports and Data分析機構預測，全球Hedgehog pathway抑制劑至2026年的銷售金額將達到9.61億美元，複合年均增長率為10.3%，生華科新藥將有機會競逐這個龐大的市場商機。

生華科

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