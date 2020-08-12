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櫃買市場業績發表會 8月18日開跑

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
櫃買市場業績發表會議程表。記者廖賢龍／整理
櫃買市場業績發表會議程表。記者廖賢龍／整理

配合上櫃公司第2季財務報告公告，櫃買中心精心規劃一系列櫃買市場業績發表會，首周於8月18日、19日及20日推出三場，其中，8月18日富櫃200及8月20日智慧生活，將於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦（不開放現場參加），歡迎投資人踴躍至線上觀看。

此外，為加強在地化服務，另特別於8月19日假台南晶英酒店2樓明倫廳與億載會共同舉辦櫃買亮點（台南場）主題場次，開放投資人現場參與，台南場次歡迎至櫃買中心活動網頁報名參加。

櫃買中心表示，自富櫃200指數推出後，因指數成分股亮眼績效吸引業者陸續推出各項指數化商品，包括指數期貨、ETN、店頭衍生性金融商品及指數型權證等，為利投資人瞭解富櫃200指數成分股中的優質上櫃公司，8月18日（周二）邀請台灣遊戲大廠智冠（5478）、散熱解決方案供應商力致（3483）及CIS影像感測器製造商亞泰（4974）等3家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買中心表示，億載會向來對府城企業對外發展之推動不遺餘力，並積極配合政府各項政策之推動，是南台灣經濟成長不可或缺的民間團體，該會與櫃買中心通力合作，8月19日（周三）共同邀請三家大台南地區的優質企業出席櫃買亮點場次，包括光通訊元件大廠聯亞（3081）、保健食品大廠生展（8279）及全球自行車鏈條大廠桂盟（5306），屆時將由櫃買中心總經理李愛玲及億載會會長吳盈進共同主持，為本系列首場與投資人面對面的業績發表會。

為展現櫃買市場多元特色，8月20日（周四）邀請到三家在「智慧生活」領域表現優異的公司，分別為全球磷化銦及銻化鎵磊晶片代工領導廠商IET-KY(4971)、中鼎集團旗下資訊系統整合服務公司新鼎（5209）及精密網版製造銷售及技術研發商倉和（6538）線上直播說明。

這次系列業績發表會主題豐富，後續還有生技醫療、富櫃200(二)、櫃買特色及富櫃200(三)（台中場）等主題，由上櫃公司經營團隊說明營運績效及對未來產業前景看法，是投資人進一步瞭解企業營運發展契機及研究產業的最佳平台。

各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎至櫃買中心網站查詢。

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