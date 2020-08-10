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盛弘7月合併營收3.9億元 年增43.68％

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

盛弘醫藥(8403)公告7月合併營收3.9億元，年增43.68%；累計1-7月合併營收21.8億元，年增20.65%。盛弘指出，台灣疫情控制得宜，然國外疫情仍然嚴峻，在防疫措施不能鬆懈之下，本業醫藥流通事業部、躍獅連鎖藥局以及旗下熔噴布大廠敏成，持續受惠防疫物資需求，加上國內解封復甦，醫療及健診人數逐漸回流，健康管理部營運亦逐步回升，帶動盛弘7月份整體營收再向上。

大健康產業在新冠肺炎的後疫情時代快速竄紅，結合AI、大數據（Big Data）與數位科技於醫療產業中的運用，成為生技產業的重要議題。盛弘於去年以旗下精準健康公司合併國內知名的哈佛健診中心，架構由前者負責產品策略，哈佛為通路服務，完成預防醫學結合精準醫療的佈局。

哈佛健診併入盛弘集團後持續升級，不但於今年初成為台灣首家取得JCI國際醫療品質認證與國際接軌的健診中心，本月更進駐內湖科技園區，除提供常規60項疾病及60項性狀特徵檢測，更率先引進高端細胞檢測項目，日前完成與上準簽約合作，導入以微流體系統定性定量血中的循環腫瘤細胞，作為癌症風險早期檢測及對抗感染及腫瘤的免疫力指標評估，可全方位檢測各項疾病風險，達到精準2.0的健康管理。

經濟部規劃「生技新藥產業發展條例」再延長10年至2031年，將數位醫療及國家策略生醫等納入，台灣除了擁有生醫、ICT產業外，更有完整長期的人體大數據，未來透過AI分析、學習進而預測，將是走向治療和預防醫學，發展精準大健康產業的關鍵要素，預估可帶動整體產業力拚上兆產值。在全球潮流重視數位及預防醫療結合的大趨勢下，盛弘對集團佈局大健康產業的後市發展深具信心。

盛弘 疫情

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