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櫃買：即日起放寬上櫃股票得為融資融券資格審查標準

經濟日報 / 記者王奐敏／即時報導
為避免好公司被疫情打亂掛牌計畫，證交所、櫃買中心同步公告放寬上市櫃申請條件。 本報系資料庫
為避免好公司被疫情打亂掛牌計畫，證交所、櫃買中心同步公告放寬上市櫃申請條件。 本報系資料庫

櫃買中心經參酌外界建議及因應市場需求，放寬上櫃股票得為融資融券資格之審查標準，修正「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第8條、第14條、第15條規定，明定實收資本額達新台幣6億元以上之上櫃公司得不適用營業利益及稅前淨利的獲利標準，並增訂價量異常配套措施，上開修正自即日起實施。

櫃買中心表示，國內有許多上櫃科技事業其實相當具有競爭力，惟因屬研發階段或營運初期而未獲利，目前尚不得融資融券交易，為讓科技事業能更容易在資本市場籌資以取得成長動能，爰放寬融資融券資格審查標準，符合修正後條件的上櫃公司即可取得信用交易資格。

目前上櫃公司實收資本額在6億元以上的公司有407家，其中第1季公告基本每股盈餘未獲利者就有173檔。

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