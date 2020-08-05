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創櫃板再添生力軍 世基8/14辦理登錄前籌資

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
世基生物醫學8月14日透過創櫃板辦理登錄前籌資。圖/櫃買中心提供
世基生物醫學8月14日透過創櫃板辦理登錄前籌資。圖/櫃買中心提供

櫃買中心創櫃板再添生力軍，世基生物醫學（簡稱世基；股票代號：7595；產業類別：生技醫療）將於近期透過創櫃板辦理登錄前籌資。世基公司將自今（2020）年8月7日起揭示其籌資資訊，8月14日起進行投資人認購及繳款作業。

世基公司專精於預防性基因檢測與個人化醫療，致力於開發專業基因診斷試劑盒、檢驗技術、與藥物基因體學在精準醫學研發的整體解決方案，提供民眾用藥前便捷的基因體質檢測，以避免藥物引起嚴重不良反應，提高用藥劑量的適切性、增加藥物療效與安全性。

投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」的創櫃板公司頁籤，點選認購籌資資訊項下的辦理中籌資資訊，即可查詢該公司籌資資訊並可進入創櫃板公司籌資系統進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證（即一般股票使用之網路下單憑證）登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。

認購 創櫃板 櫃買中心

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