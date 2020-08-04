創上市公司首例 長華股票面額變更、8/5舊股最後交易日

長華（8070）創上市公司首例，將變更股票面額，由新台幣10元變更為1元，今（4）日公告表示，舊股票最後交易日為8月5日，預計8月17日新股票上市買賣；長華強調，修改公司章程，變更股票面額，是希望增加股票流動性，提升市場投資意願。

長華指出，董事會決議股票面額變更換發股票基準日，舊股票最後交易日為8月5日；舊股票停止交易期間自8月6日起至8月14日；舊股票最後過戶日為8月9日；舊股票停止過戶期間自8月10日起至8月14日；換發股票基準日：為8月14日；有價證券換發日為8月17日，且為新股票上市買賣日及舊股票終止上市買賣日。

長華表示，自新股票上市買賣之日起原上市買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，這次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同；這次辦理變更股票面額，每股面額由新台幣10元變更為新台幣1元，已經經濟部加工出口區管理處109年7月1日經加三商字第1090006219號函及臺灣證券交易所109年7月9日臺證上一字第1090011766號函核准在案。

長華說明，配合面額變更，新股票上市買賣日的參考價將按比例調整為舊股票最後交易日收盤價之10分之1，請投資人注意；股票面額變更後，財務資料例如每股盈餘或每股淨值等將有所變動，建議投資人可利用公開資訊觀測站公布的財務報告及財務比率分析等作為投資分析指標參考。

長華目前每股面額為10元，實收資本額為新台幣638,799,370元，流通在外股數為63,879,937股，每股淨值75.33元。待面額更改為1元後，資本額維持不變，但流通在外股數則為原先的10倍，達638,799,370股，每股淨值將變為原先的十分之一，為7.533元，長華將自2020年第3季起每股稅後淨利（EPS）和每股淨值以「新股數」計算。

長華強調，這次股票面額變更，資本額不變，只是股數改變，在財務數字上也將隨著股數改變而有變動，但是獲利能力及經營績效並沒有改變，只是計算基期不一樣而已。

長華指出，希望經由每股面額從10元變更為1元，增加股票流動性，提升市場投資意願，且有前例可循；以轉投資公司長科*（6548）為例，已在2019年將股票面額由10元改為1元，且在2019年9月9日恢復交易。

長科*在改變面額前，到舊股最後交易日2019年8月28日為止，5日均量是71張，20日均量是53張，若以60日均量及120日均量來看，僅30張左右；長科*在掛牌後，到2020年6月30日這段期間內，單日均量約597張，周均量與月均量都較票面更改前明顯增加，顯示長科*流動性有顯著改善。

據統計，目前興櫃及上櫃公司中，股票每股面額非10元的公司共有4家，其中興櫃兩家及上櫃的太景*-KY都是在掛牌時就不是每股10元面額，長科*為上櫃掛牌之後才進行變更；長華將變更股票面額，則是上市公司首例。

長華今日以187元開出，一度拉升至187.5元，盤中漲幅1.35%；8月5日為舊股票最後交易日，8月17日新股上市買賣，參考價將是8月5日收盤價的10分之1，投資人手上持股則是增加10倍，因此總資產並沒有改變。