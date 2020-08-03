傳台康有望挑新冠疫苗生產大樑 股價攻漲停

新冠疫苗持續延燒，傳出行政院目前規劃新冠疫苗採購有三大案，一、國人自研自製，二、全數對外採購，三、國際授權、台廠生產。受惠於此消息加持，台康（6589）股價直接衝上漲停，來到56.4元。

市場傳出政府百億預算支持，台康有望獨挑新冠疫苗生產大樑，即由行政院編列逾百億元預算，並向英國牛津大學/藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）爭取新冠疫苗授權，再由國衛院接手、台康負責生產。

大眾或許要問，台康到底有何能耐？上述方案即是第三案。根據政院官員透露，未來若成功授權，台康須進行產能翻新擴充、新廠房建置規劃，預計台康可望於2020年底生產100萬劑疫苗，2021年起由舊廠、新廠分別生產6,000萬劑，總計約1.2億劑。其中，生產成本概估108億元，代工費用約30億元。

翻開台康的股東結構，會發現，台康就是一家不折不扣的「國家級生物藥廠」，泛公股持股比重超過三成，這些國家級股東中，包括行政院國家發展基金、經濟部耀華玻璃、國家投資公司「台杉水牛二號生技基金」，還有經濟部轄下法人研究機構生物技術開發中心。

台康是國內蛋白質藥廠，主要業務是受委託製造、生產蛋白質藥物，而其自身也有開發「生物相似藥」（Biosimilar，即生物藥學名藥）。台康成立於2012年12月21日，台康成立之初，就喊出要做生物藥領域的台積電，如今他確實已經粗具規模。話說回來，近期「要成為某領域的台積電」似乎已淪為口號，但如果深入研究，台康也確實擁有這樣的競爭力。

說到競爭力，2013年3月中旬，台康取得生技中心cGMP生技藥品先導工廠經營權，承接生技中心數十年累積的能量，才四年，台康的CDMO業務成長超過28倍，並且在2016年達到損益兩平，營運規模日益向上。

台康在新冠疫情爆發之初，即切入抗體檢測有關業務，也取得不錯的成果，將於日本進行臨檢體測試，並擬向日本PMDA申請醫材認證許可。前此，台康的生物藥廠，也是台灣第一家通過日本獨立行政法人醫藥品醫療機器總合機構（PMDA）實地查核生物製劑原料藥生產。顯示，台康在產品開發的多元性，還有技術成熟度上，已獲得國際認可。

除了CDMO，也就是在蛋白質藥物生產代工業務之外，台康自行開發中的藥物共有七項、三大主軸，四項為治療乳癌HER2基因變異之生物藥，兩項為抑制血管生成的生物藥，另一項，是「疫苗用載體蛋白」，也就是當前最重要的主角。

至於台康的「疫苗用載體蛋白」技術，台康指出，疫苗研發需要良效的載體蛋白來增進疫苗所促發的免疫反應，對抗致病原，台康的EG74032即是一個安全而有效的載體蛋白，為各式疫苗開發的最佳夥伴。