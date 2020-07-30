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浩鼎新藥 獲准一／二期臨床
浩鼎（4174）昨（29）日宣布，公司開發的被動免疫單株抗體新藥OBI-888，已通過衛福部食品藥物管理署 （TFDA）核准進行第一/二期人體臨床試驗，預計於2022年完成，這項藥物主要是用於癌症治療。
浩鼎表示，OBI-888已完成第一/二期人體臨床試驗-劑量遞增階段（Dose Escalation Phase）安全性主要指標的評估，其安全性及耐受性良好，無重大安全性疑慮，目前也正在美國德州大學M.D.安德森癌症中心進行第一/二期人體臨床試驗-族群擴增階段（Cohort Expansion Phase）。
這項藥物是以Globo H為標的所設計之被動式免疫療法單株抗體新藥，用於癌症治療。
根據 IQVIA公開之研究報告，全球2018年整體抗腫瘤用藥市場規模為 1,500億美元，占全球前十大類別用藥第一位；惟研發中被動免疫單株抗體新藥OBI-888尚處於臨床試驗階段，適應症開發以尚未被滿足的醫療需求為主要目標，未來發展將與整體產品線開發策略綜合考量後擬定。
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