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網龍新手遊 搶博覽會人氣

經濟日報 / 記者陳昱翔╱台北報導

遊戲研發商網龍（3083）昨（29）日宣布，旗下新款手遊《黃易群俠傳M》將於7月30日至8月3日在「台北國際ACG博覽會」登場，與知名品牌「乖乖」合作祭出特別活動，藉此聚集人氣。

《黃易群俠傳M》為網龍自製研發多年的手遊，近期上市後，目前在雙平台的排行榜還有提升空間。法人表示，遊戲市場競爭激烈，網龍想脫穎而出，除持續加大廣告力度，也必須豐富產品內容。

網龍總經理呂學森日前指出，歷經多年開發的《黃易群俠傳M》，不僅保留當初電腦版的內容，還針對手機操作進行優化，人物、場景的美術都重新製作，希望能與玩家尋回最初的感動，有信心能獲得玩家青睞。

網龍今年上半年營收達2.4億元，年減34.7%，主因上半年沒有新遊戲上市，業績表現不如去年同期，但本季將推出《黃易群俠傳M》，公司內部期盼預料營收表現能回溫。

網龍昨日股價上漲1.7元，收63.8元。

網龍 手遊 營收

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