陞達科技申請上櫃案 過關

櫃買家族再添準上櫃新兵，櫃買中心昨（29）日召開上櫃審議委員會，通過陞達科技（4945）申請上櫃案。這也是今年第七家審議上櫃的公司，若以今年送件的12家公司來看，則是第三家排入上櫃審議委員會的公司。

陞達科技主要從事風扇馬達驅動控制晶片的研發、設計與銷售及微控制器晶片的代理買賣，6月18日送件申請時資本額2.6億元，董事長為李坤蒼，推薦證券商是國票綜合證券及第一金證券。

陞達科技2019年度之合併營收為3.57億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為4,412萬元，每股純益（EPS）為1.70元。

陞達科技2020年第1季之合併營收為9,420萬元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為1,804萬元，EPS為0.69元。

截至昨（29）日，上櫃股票已上櫃家數有777家（包含外國公司34家），今年度累計上櫃掛牌公司有七家（不包含轉投控掛牌一家），櫃買中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數二家，為亞洲藏壽司、軒郁；董事會通過，待核發同意函有一家康全電訊；俟董事會核議有一家，即陞達科技。

待審議則有七家，包括上洋、全訊、揚秦、意德士、帝圖、智聯服務，以及亞泰金屬。