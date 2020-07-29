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因應疫情對申請上櫃案件影響 櫃買採相關寬容措施

經濟日報 / 記者王奐敏／即時報導

櫃買中心表示，有鑑於今年初以來新冠肺炎疫情對發行公司營運獲利產生一定程度之影響，櫃買中心已就申請上櫃案採行相關因應措施，包括今年底前已簽訂上櫃契約但尚未掛牌者，得申請延長其股票掛牌時限（即最遲於櫃買中心函知上櫃契約日起六個月內掛牌，延長為九個月內掛牌），以及對於今年起申請上櫃案，除衡酌新冠肺炎對發行公司獲利影響予以綜合考量外，上櫃審查重點將著重於發行公司未來營運之穩定度及成長性，並將適度彈性調整2021年度申請上櫃案獲利能力之認定規範，以降低新冠肺炎疫情對發行公司準備申請上櫃規劃時程之影響。

現行上櫃申請案之獲利條件，包括「最近二個會計年度稅前淨利占股本（外國發行人為歸屬於母公司業主權益金額）之比率平均達3%以上，且最近一個會計年度獲利能力較前一個會計年度為佳者」之規定。就2021年度申請上櫃案而言，倘其2020年度營運確受新冠肺炎疫情影響，並經推薦證券商出具合理性之評估意見後，即得豁免2020年會計年度獲利能力須較2019年會計年度為佳的條件限制，如此一來今年受新冠肺炎疫情影響但仍具有一定獲利能力之發行公司，即可避免疫情影響並如期於2021年度申請上櫃。

櫃買中心 疫情 肺炎

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