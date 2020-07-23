生技展偏多還是空？中天、合一大洗三溫暖

中天（4128）今（23）日出現雲霄飛車震盪走勢，早盤衝上漲停板價83.8元後，即冒量急挫，9點40分跌至70元，逼臨跌停板價的68.6元，但出現近千張委託買張，股價又往上揚，10點20分成交在76元，成交量已接近萬張。

今日生技月正式開展，市場投資人原本對生技族群有樂觀期待，早盤的買盤轉進生技股，上櫃生技指數曾上漲超過2.3%，不料在指標股的中天與合一股價反轉後，反而造成上櫃生技指數下挫超過2.4%，一小時內出現上下大幅震盪走勢。

合一開盤也是攻到漲停板價234.5元後，買盤未能守住而打開漲停板，甚至隨中天下殺，股價在10點跌到196元後，又往上攀高，10點20分的成交量已冒出4,527張，遠高於昨日總交易量的1,900張。

投顧分析師表示，目前中天與合一仍屬處置股票，每20分鐘交易一盤，因此，震盪幅度容易劇烈。