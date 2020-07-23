世界 邁向百元俱樂部

台積電股價大漲效應向外擴散，轉投資8吋晶圓代工廠世界先進成為買盤追捧對象。

世界昨（22）日股價爆量攻上漲停價90.7元，創1998年上市掛牌來新高價，朝百元俱樂部挺進。

台積電持股世界約28.32%，數量約46.4萬張，世界股價大漲，台積電持股價值大增至逾420億元。法人分析，相較於台積電是以先進製程技術領先吸引買盤，世界挾轉單與新加坡新廠產能提升等兩大利多，吸引法人買盤回歸，股價也追隨母公司台積電腳步向上攀高。

世界先前買下格芯（GF）新加坡8吋廠，今年正式接手營運，由於一開始會拉低毛利率表現，加上配合產能移轉，一度導致台灣廠區產能未能滿載，而遭法人降評。

不過，世界展現快速銜接產能的能力，加上防疫措施嚴謹，吸引IC設計及整合元件大廠（IDM）將訂單大量轉至世界，帶動世界訂單動能不僅未受新冠肺炎影響，反而逆勢增加，第2季營收82.27億元，季增4.9%，年增18.9%，續創單季新高。

受惠轉單及產能增加，世界上半年累計營收160.71 億元，年增16.3%。世界預估，上季毛利率介於31%至33%，營益率介於19%至21%，法人看好，實際業績表現將優於預期。

法人分析，世界新加坡廠因訂單快速提升，有機會提前轉盈，讓世界有更大的彈性承接新客戶及新產品，連帶也讓公司原預估新廠初期將稀釋毛利率5個百分點，提前向上提升，加上電源管理和大尺寸驅動IC訂單穩健提升，未來5G滲透率持續提升，世界也將比同業更快掌握訂單商機，因此上修世界目標價至91元。