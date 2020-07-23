明揚訂單增 業績將升溫
高爾夫球代工龍頭明揚（8420）在客戶群拉貨力道增強下，法人預期產能利用率可由第2季的40至45%谷底一路上升，本季有機會回升達65至70%，第3季並進一步上看90至95%，將可反映在營運表現上。
法人表示，運動品牌NIKE在2016年退出高爾夫球市場後，美系與歐系高爾夫球品牌商趁勢增加市占率，進而提升小白球委外代工量；加上日系品牌廠結束中國大陸生產基地，也有300萬打委外代工訂單釋出。
在各品牌商代工訂單增加下，身為全球最大代工廠的明揚去年產能達滿載水準的同時，斥資5億元在屏東加工區打造的第二期廠房，歷經生產設備部署和生產測試，兩條各年產150萬打的新生產線已準備就緒。
不過，由於北美地區新冠肺炎疫情上一季大爆發，導致許多球場陸續封閉，品牌商紛紛減少下單量，使得明揚第2季產能利用率大幅下滑為40至45%，波及上半年營收僅交出6.47億元，年減26.3%。
法人進一步指出，自5月上旬起，北美地區各城市解封、高球場生意大為好轉，品牌商面對庫存急速下降情況，開始向明揚追加訂單，目前正拉升其產能利用率。
法人預估，公司第3季產能利用率有機會回升達65至70%水準步入第4季後，隨著再有新款式產品的鋪貨，產能利用率將再進一步攀升為90至95%，對明揚下半年業績表現可有明顯挹注。明揚昨（22）日上漲0.4元，收在21.5元。
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