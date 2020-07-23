宇峻 強攻海外手遊市場

遊戲研發商宇峻（3546）全力拓展海外手遊授權業務，預料今年底旗下新款手遊《三國群英傳M》有望在東南亞上市，而中國大陸則是明年上半年上市，期盼藉此海外市場挹注營運成長。

宇峻自製手遊《三國群英傳M》今年初在台上市後，成績表現不錯，但隨著遊戲上市時間拉長，每月營收貢獻成長幅度逐步趨緩，因此需要拓展海外市場，刺激業績向上。

展望未來新遊戲進度，宇峻預估，新手遊《七大罪M》9 月將先在星馬地區推出，11月在台港澳上市，日本是明年首季推出；另一遊戲《潘朵拉的迴響》預估10月上市，《曉之軌跡 M》則是明年首季在南韓上線；《三國群英傳 8》單機版最快今年11月上市。

宇峻今年上半年營收比重中，端遊占約8%，休閒手遊約26%，其他類手遊61%，IP授權約5%；營收成長主要來自於其他手遊中的《三國群英傳M》所貢獻，是今年最重要的營收主力。