浩鼎癌藥試驗 進度加快

浩鼎生技（4174）昨（22）日公告，公司的OBI-822三陰性乳癌三期臨床試驗設計重大變更，將由隨機雙盲臨床試驗改為開放性、標準照護對照臨床試驗，有助於病人收案速度，這項變更已向美國食品藥物管理局（FDA）函覆，進而縮短三期臨床試驗時間。

浩鼎指出，公司研發的主動免疫抗癌藥OBI-822，以腫瘤細胞表面 Globo H高表現的三陰性乳癌患者為受試對象，自2018年底已在美國等地區進行全球第三期人體臨床試驗。

浩鼎表示，經諮詢專家群後，公司向美國食品藥物管理局（FDA）申請臨床試驗設計變更，已正式函覆FDA相關問題，浩鼎將依變更後之臨床試驗設計重啟收案繼續進行試驗。

這個臨床試驗設計的變更重點有兩項，一是由隨機分配、雙盲、安慰劑對照的試驗設計，變更為隨機分配、開放性、標準照護對照；另一重點，是收案條件，由根據受試者的腋下淋巴結陽性，更改為根據術後病理期別。