茂迪、元晶 迎出貨旺季

經濟日報 / 記者簡永祥／台北報導

政府推動綠能政策，隨著多處大型發電案場啟動或準備併網發電，帶旺茂迪（6244）、元晶、安集等太陽能廠營運，第2季財報有望報佳音，其中，茂迪、元晶可望轉盈，安集因售電收入穩定提升，預料也將繳出不錯的獲利成績單。業者預估，下半年進入模組出貨旺季，營運將更優於上半年。

對於近日大陸多晶矽龍頭保利協鑫新疆廠區發聲爆炸意外，因預料非短期可復工，已造成多晶矽供貨短期供應失衡，根據集邦昨（22）日最新報價，多晶矽報價應聲上漲逾3%，最高價達到每公斤7.98美元。

業者預料，後續也會推升包括單晶及多晶矽圓現貨價格，不過目前各廠商還在觀望，整體而言，相關買氣已較先前好轉。

隨政府揭示今年太陽能裝置量將達2.2GW（10億瓦），推動台積電等15家用電大戶加速採購綠電，國內大型太陽能發電案場，包括七股、中部濱海大型太陽能電廠積極建置，為聯再能、茂迪、元晶及安集等本土太陽能廠營運注入強心針。

元晶稍早提前公布5月純益700萬元，每股純益0.02元；第2季營收約12.24億元，季增21.8％，預料單季將轉盈。元晶強調，訂單能見度到年底，模組需求強勁。

安集5月自結獲利2,963萬元，每股純益0.31元，超越第1季獲利總和。第2季營收約6.11億元，季增236％，成績耀眼。公司看好下半年營收與獲利將優於上半年。

茂迪受惠高效太陽能模組發威，第2季合併營收10.21億元，季增36.8%，因毛利率優於同業，也可望轉盈。

太陽能電廠 元晶 茂迪

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