M31攻先進製程 添效益

矽智財（IP）業者M31（6643）董事長暨總經理林孝平昨（22）日在法說會上指出，該公司今年已有7奈米製程相關營收貢獻，預期明年下半年相關營收貢獻會更顯著。

林孝平提到，上半年對M31算是淡季，下半年通常會較好，未來則希望上、下半年業績比重可以愈來愈接近。法人估計，若以美元計價，該公司今年營收年增率可望超過一成。M31昨日股價收在平盤價351.5元。

法人透露，M31應客戶要求開發與韓廠配合的5奈米製程IP，也可能從下半年開始挹注業績。

M31上半年合併營收為4.05億元，年增15.6％，若以美元計算，增幅近二成。該公司上半年營收中，約有68％來自IC設計客戶貢獻，另外32％來自晶圓代工客戶，整體業績是與台積電相關配合者已過半。

以業務區分，M31上半年約有88％是授權金收入，12％是權利金收入，後者占比有提升跡象。隨著客戶端案件進入量產，M31表示，今年權利金業務的成長幅度，應該會超過整體公司水準。

M31持續提升先進製程IP貢獻，該公司提到，上半年位居主力的22至28奈米製程，相關業績貢獻達近五成，至於7奈米製程業績也占有4％，12至16奈米製程則占16％，等於上半年由先進製程帶來的業績貢獻占近七成。