翔名 打入台積EUV鏈

半導體設備廠翔名（8091）切入台積電5奈米極紫外光（EUV）光罩盒表面處理業務，與EUV光罩盒大廠接洽合作機會，以獨家專利無電鍍鎳（ENP）表面處理技術來提升產品良率，目前該光罩盒廠正進行評估測試，未來獲台積電EUV製程指定產品入場門票機會大增。

圖／經濟日報提供

為跨入5奈米EUV光罩盒業務，翔名積極接觸光罩盒大廠尋求合作契機，提供無電鍍鎳／化學鎳（ENP，Electroless Nickel Plating）表面處理專利技術，可在金屬或塑料等固體基材表面上沉積一層均勻的鎳磷合金，使其EUV光罩盒不沾染、減少微粒工序，延長產品生命周期。

據悉，該光罩盒大廠持同業成長共榮、樂觀其成的開放態度進行評估測試，由於該專利技術已累積多家半導體設備腔體表面處理經驗，翔名有機會藉此切入5奈米EUV製程供應鏈。

法人預估，一旦取得EUV光罩盒表面處理業務，以台積電光罩盒替換需求在近萬套水準，加上後續4奈米及3奈米陸續量產需求，翔名2021年營運表現值得期待。

此外，下半年是翔名蝕刻機非金屬零件正進入出貨高峰期，隨著台積電上調2020年資本支出照160億美元至170億美元，並明確表達客戶產能需求強烈，主要投資於5、7奈米產能擴增及3奈米研發，全球半導體設備廠喜出望外，兩大國際設備指標廠美商應材、荷商艾司摩爾下半年將搶食商機。

應材因應台積電擴產需求，下半年蝕刻機訂單暴增，對金屬與非金屬耗材零件緊急拉貨，翔名為應材設備機台非金屬件主要供應商，亦是台灣設備機台維護支援廠商，及台積電認證供應鏈成員之一，優先受惠這一波資本支出紅利。

翔名為增加大客戶耗材、零件供應量，已於2018年取得新竹香山區土地，並於2019年上半年動工興建新廠擴增半導體產能，新產能於今年開出，新廠將原在國外生產的高階關鍵性零組件，成功移轉到國內生產，2020年半導體相關耗材營收比重可再增加。

此外，台積電南京廠進入運轉高峰，翔名也在南京設立生產據點，除了就近服務大客戶需求，並爭取中國半導體製造市場成長的商機。翔名昨天股價漲2.8元、收83.7元。