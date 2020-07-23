宜特 Q4業績可望勁揚

電子檢測驗證廠宜特（3289）搶搭5G、高效能運算與雲端發展等當紅應用商機，今年營運脫胎換骨，上半年獲利已超過去年全年。宜特董事長暨總經理余維斌昨（22）日表示，第3季業績持續小幅成長，第4季會有較大幅度的增幅，明年成長速度更快，「現在沒有看到任何烏雲」。

另外，宜特二廠提供MOSFET晶圓後段製程服務，跨入晶圓薄化領域。余維斌透露，正洽談承接日系IDM廠訂單，該項業務預計明年第2季可達損益平衡。

宜特上半年合併營收為15.02億元，年增37.9％，日前公布上半年每股純益1.55元，已超過去年全年。

余維斌指出，宜特之前做了有史以來幅度最大的體質調整，本來的業務沒有問題，但投資建置廠房與擴充業務，轉換過程有點痛苦，現在看起來結果算好，否則如果現在才要投入，時程上會來不及。在相關投資的效益發酵後，第4季可望迎來全面性的成長。

余維斌提到，從目前看來，接單情況比之前多，當IC製程愈來愈複雜，就會有愈來愈多驗證服務需求。至於晶圓薄化業務，也會逐漸苦盡甘來，預計明年第2季可達損益平衡，公司的策略是傾向承接單價較高的訂單。

談到未來成長動能，余維斌說，首先是5G、高效能運算與雲端發展等，會帶動相關IC成長，促進相關研發，所以也帶動相關檢測驗證需求。第二是該公司二廠的業績應可逐漸提升，且專注高毛利產品，第三是會加強公司的全球接單能力。

在營運成績改善之後，余維斌透露，該公司員工約有千人，其中七成是工程人員，今年也給出較高的調薪幅度。據了解，宜特4月公布今年度調薪，5月生效，基層人員調薪幅度約達6％至10％。