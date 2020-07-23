長科* 上半年純益增20％

導線架大廠長華科技（簡稱長科*6548）受惠客戶庫存回補及轉單效應，第2季獲利大躍進。長科*昨（22）日公布自結第2季稅後純益2億元，季增57%，每股純益0.57元，還原面額10元計算，每股純益5.7元，為七季來高點；上半年每股純益0.93元，還原面額10元計算，每股純益9.3元，稱冠同業。

圖／經濟日報提供

長科*是長華集團子公司，也是國內首家分割將股票面額改為1元的公司。在日本、南韓及中國大陸同業上半年均面臨營收銳減甚至虧損之際，長科*第2季及上半年仍繳出佳績，營運效率受到注目。

長科*表示，各子公司上季隨所在地政府逐步解封經濟活動後，無論是整合元件大廠（IDM）客戶或委外封裝代工客戶拉貨力道均逐漸轉強，並積極備貨庫存；加上長科*第2季四方扁平無引線封裝（QFN）營收較上季大幅成長將近40%，更比去年同期倍增，帶動營收及獲利表現優於首季。

長科*稍早參加櫃買法說會時，即預告受惠客戶回補庫存及大陸和台灣封測廠的轉單效益持續，加上同業沒有明顯擴產，第2季訂單相當不錯，毛利率和營業利益可望雙升，長科*也把握機會擴大客戶群以及市占率。

長科*第2季合併營收24.38億元，季增13％，年增8％；受惠毛利率和營業利益雙升，單季稅後純益達2億元，季增57％，年增38％；以每股面額1元的股數計算，每股純益0.57元。

如以每股面額10元的股數計算，每股稅後純益5.7元；累計上半年稅後純益3.28億元，年增20.6%，每股純益0.93元，如果以每股面額10元的股數計算，每股純益9.3元，逼近一個股本，稱冠業界。

長科*也因營運成效卓越，今年4月董事會決議將持有的轉投資公司Ohkuchi Materials Co., Ltd.（OM）44%股權，以4.9億日圓售予住友金屬礦山株式會社（SMM），並由長科*子公司接續生產供應OM現有客戶，並將先進的蝕刻技術移轉至長科*，也有利於長科*獲利挹注。

長科*因應全球貿易戰提出策略，將於高雄和大陸同步擴產。擴產項目以QFN用導線架為主要重心，產能將由目前月產220萬條增至300萬條，全球市占朝向30%邁進。

長科*昨天股價收31.7元，上漲0.95元。