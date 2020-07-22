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合一、中天打開連八根跌停 攻上漲停

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
示意圖／ingimage授權
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中天（4128）6 月自結獲利 9.75 億，每股稅後盈餘為2.48 元，不只是較去年轉虧為盈，獲利表現還比市場預估還出色，在連續吃下8根跌停後，今（22）日順利攻上漲停，來到76.2元。同集團的合一（4743）也終結連8根跌停，今天早盤就一路上漲，盤中也攻上漲停，亮燈鎖住。

中天股價連續重挫後，被櫃買中心要求公告獲利概況，該公6月自結獲利9.75億，稅後EPS達2.48元，累計5、6月兩個月的獲利概況，稅後純益為17.81億元，每股稅後純益為4.53元。由5、6月的獲利來看，中天上半年將擺脫第一季每股稅後虧損0.45元的窘境。

合一因為股價連續跌停，為了擔心投資人恐慌，希望投資人能多了解公司的營運，官網也會把每天投資人來電尋問的問題整理公布，市場專家認為，合一的新藥ON101的「臨床試驗報告」（CSR），並送衛福部食品藥物管理署（TFDA） 合一目前公司授權、藥證申請進度均依台灣、國際法規執行，不論是FB825、ON101的臨床試驗數據以國際規範、最嚴謹的程序完成現在已進入開發，隨著合一開發開始結果母公司中天也跟著受惠。

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