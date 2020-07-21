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細胞治療利多報喜 訊聯集團股價開香檳

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

訊聯（1784）與三軍總醫院合作的自體脂肪「間質幹細胞」移植困難傷口獲准收案治療，利多消息帶動訊聯今日股價強勢上漲，早盤來到漲停價位53.3元，同集團的創源（4160）股價也跟著大漲來到31.7元，漲幅達7%。由於此案是「困難傷口用細胞治療」的亞洲首例，加上該治療以自費為主，可望為訊聯帶來實質業績貢獻。

三總為大型醫學中心，呼應《特管辦法》國家政策，與訊聯生技合作的自體脂肪「間質幹細胞」，移植慢性及滿六周未癒合困難傷口細胞治療計畫，成為我國第一項、也是目前唯一獲衛福部核可、列入常規可收案執行的自體細胞治療傷口申請案。透過傳統的外科手術和先進的幹細胞科技結合，可望照顧有國民病之稱的廣大200萬糖尿病人口，相當具指標性。

三軍總醫院院長蔡建松表示，間質幹細胞（MSC）今年成為全球矚目的焦點，很重要的關鍵是COVID-19爆發，間質幹細胞療法在COVID-19研究中顯示出巨大的潛力。間質幹細胞具有分化、抗發炎的特性，備受科學家重視，全球已有40多件運用細胞治療的研究案如火如荼進行中。

近期細胞治療產業受三大國家政策加持，再度成為亮眼焦點。包括總統蔡英文於就職典禮中強調，接軌全球的生物及醫療科技產業，為「六大核心戰略產業」之一，期讓台灣成為全球克服疫病挑戰的關鍵力量。第二是近期《生技新藥產業發展條例》規劃再延長10年，預計將帶動生醫產業力拚上兆產值，範圍原已包含細胞治療、再生醫療，新修版更預計加入新冠疫情後的國家策略生技產品。第三則是衛福部開放《特管辦法》，已然為台灣醫療建立起國家品牌，台灣間質幹細胞及技術甚至得以輸出海外。

幹細胞 生技

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