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上櫃生技股跌幅縮小 櫃買成交比重仍近二成
上櫃的生技股開始回穩，生華科（6492）今（20）日研發傳利多，股價再攻漲停後，生技股搶賣的氣氛略為和緩，永昕（4726）由跌停到翻紅，智擎（4162）、晟德（4123）全部由黑翻紅，櫃買生技指數跌幅也縮小到2%，今天生技依舊占櫃買成交比重近二成。
國內的生技股這波回檔修正也是殺聲隆隆，然而，許多生技個股研發已經到開花結果階段，有題材的個股今天股價開始回穩。生華科開發中新藥Pidnarulex (CX-5461)通過最終評選、獲輝瑞藥廠和美國攝護腺癌基金會共同贊助臨床經費，今天股價攻上漲停鎖住。
新冠肺炎疫情肆虐全球，讓國內的生技股研發能力再度受到重視，不過生技個股近期連日修正，有些股價已經跌回起漲點，然而台灣擁有絕佳發展生技的契機，這次的新冠疫情，也讓全球看到台灣防疫的成果，連帶資金也開始進駐生技產業，不過，生技股漲多也會面臨修正的壓力，隨著今天各股開始止跌回穩，顯示修正有逐底情況。
合一、中天大漲、大跌寫下台股生技史上的新傳奇，台股投資專家建議，生技股未來還是要回到基本面，由生華科今天再攻漲停，可注意新藥研發個股的進度，如有授權題材的個股，還是有機會成為新一波資金追逐的標的。
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