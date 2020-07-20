學習王 7月23日登錄興櫃股票

台灣規模最大國高中數位內容提供者-學習王（6780）明（21）日 下午2時30分舉行股票興櫃前法人說明會，並預計於7月23日登錄興櫃。

學習王主要從事於幼兒及K12（國小、國中及高中）教育相關數位產品及服務，經過多年市場的考驗與用戶的體驗，具有一定市場經濟規模及成熟產品，且所有產品皆為自主創新及研發，並獲多項國家專利及獎項，為一間以教育熱誠為基礎、以科技展現出創造產品差異化，並以行銷創意方式集合教育大數據，持續融合創新的台灣優質企業。

目前主要產品包括智能學習書筆系統、好師到雲端學苑、Danny Kids兒童互動式美語及升學顧問服務四大主軸。

學習王現已累積超過10,000小時教學課程數位內容，並配合教育部108課綱，持續擴充各種時事、素質素養教材，領先業界結合智能筆進行互動式教學，且學習王產品客製化彈性高，可靈活選擇與購買商品。

近期國內補教業及學校受到Covid-19疫情影響，線上教學也因此成為防疫的重要一環，使家長意識到數位學習之必要，另好師到雲端學苑及Danny Kids兒童互動式美語產品上線，學習王產品布局更多元，對未來營收帶來正面成長。

法人說，學習王每股盈餘從2018年1.71元成長至2019年3.25元，未來營運動能樂觀可期。