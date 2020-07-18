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亞獅康將下櫃 續在美股交易
亞獅康-KY昨（17）日宣布未來第一上市市場將轉移至美國那斯達克。亞獅康執行長傅勇表示，公司終止櫃檯買賣，不影響亞獅康美國存託憑證（ADSs）持續於美國那斯達克掛牌交易。同時，台灣股東可選擇將持有的亞獅康-KY股票轉換為美國存託憑證。
亞獅康因淨值為負，櫃買中心通知，8月25日將終止櫃檯買賣，昨日以視訊召開重大訊息記者會。亞獅康指出，8月25日下櫃後，股東在9月25日前繳回轉換申請表，約一到二個月可完成轉換程序。不過，轉換費用必須由股東承擔，換股比例為5比1，即台灣五股換美股一個單位，一張台灣亞獅康股票需支付轉換費用30美元（約新台幣約900元）。
傅勇表示，目前公司帳上現金約4億元，足以支應一年研發費用，以今年上半年燒2.1億元，估每季研發費用1億元。待今年第4季完成人體臨床一期第二階段後，將進行募資。
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