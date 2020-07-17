亞獅康將下櫃 上櫃生技股9檔重挫跌停

生技股人氣王合一（4743）、中天股價再吞跌停後，上櫃生技股今天盤面一片慘綠，盤中成交量還是占整體上櫃比重近20%，然而跌幅達5%。其中合一、杏國、順藥及太景*-KY、亞獅康-KY等9檔跌停鎖住。

上櫃生技股轉熱，上周五寫下總成交量300億元歷史新紀錄，成為台股近期人氣指標。隨著指標股合一、中天被打入跌停鎖住，生技類股短線出現漲多回檔整理，今天上櫃生技股指數跌幅近5%，11點時成交量已達77億元。其中亞獅康-KY公告申報109年第二季財務報告淨值為負數，每股淨值為-1.36元，櫃買中心已公告自8月25日起終止櫃檯買賣。

不只是上櫃，今天上市生技指數也是走低，跌幅也有2%，其中杏輝、亞諾法跌停。

法人指出，今天生技股的成交量還是很大，早盤是成交量約占上櫃成交量的2成。法人推估，今天上櫃的成交量預估為750億元，上櫃生技股成交量預估也會有150億餘元，然而，個股上下震盪顯著，投資人投資生技股風險增加。

台微體表示，根據科學報告顯示，極低劑量的微脂體羥氯喹寧吸入劑型可降低心毒性並提高肺暴露量，可望成為新冠肺炎新解方。雖然今天生技股殺聲隆隆，然而台微體的股價還是相對走強，早盤一度攻漲停來到107.5元，盤中雖然自漲停打開，還走勢還是相對強勁。

台微體指出，長期致力於供應醫療界尚未被滿足的需求，並精於奈米藥物之研發與商品化，宣布其治療新冠肺炎新方案的科學報告已由bioRxiv預印網站公開。該科學報告中指出，台微體開發中的羥氯喹寧微脂體吸入懸浮劑具有成為有效治療新冠肺炎的潛力。

就產業面來看，國內有政策面的加持推動，還有許多的生技人材，台灣擁有絕佳發展生技的契機，這次的新冠疫情讓全球看到台灣防疫的成果，生技股從防疫股開始到新藥研發，許多個股都已經大漲，搶低價進場的追價風險增加，也因為漲多，最近回檔修正也是正常情況。