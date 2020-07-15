楊育民攜手林榮錦 晟德轉投資案再獲重大授權

美中台合作細胞治療，晟德轉投資再報喜。晟德轉投資的再生醫學公司「育世博」今（15）日宣布，與藥明巨諾（JW Therapeutics）簽訂旗下所開發的兩項「異體細胞製劑」授權合約，已取得授權前金。知情人士說，整體授權額度上看6億美元（約新台幣180億元）。

育世博表示，無法揭露授權細節，僅透露「整體授權金額符合市場規格與預期」。業界估，以6億美元的授權規模推算，授權前金應落在3,000萬到4,000萬美元間（約新台幣9億到12億元間）。

育世博主要股東結構包含玉山創投、國泰創投、中加投資、益鼎創投、 DEFTA Partners 與晟德集團等，由楊育民創辦；晟德董事長是林榮錦。

育世博的合作夥伴「藥明巨諾」是大陸生物藥巨頭、被譽為醫藥界華為的「藥明康德」與美國細胞治療大廠巨諾（Juno Therapeutics）合資成立的子公司，今年將在香港上市。巨諾於2018年則被美國生物藥巨頭賽基（Celgene）以90億美元收購，此案為細胞治療領域重大指標。

至於授權內容，育世博指出，旗下開發的自然殺手細胞（oNK細胞）產品ACE1702及ACE1655，近期與藥明巨諾完成「專屬優先授權合作協議」，已先取得簽約授權金，未來將依約陸續取得里程碑金及銷售權利金。藥明巨諾將優先擁有在大陸、香港及澳門市場相關權利。

育世博產品的競爭力在於「異體細胞製劑」，近一步說，即不需經過抽取、純化的階段，即可將細胞產品予以「藥品化」，該技術在細胞治療領域屬於全新的里程碑。

對此，育世博執行長蕭世嘉博士表示，當前的細胞治療，須從病人採血並經兩周以上的培養分析，才有機會回輸病人體內，而育世博提供的「現成」（ Off-the-shelf）細胞治療研究藥物，已是生產完工的「異體細胞研究製品」。當臨床研究的病人經試驗醫師診察、判定符合研究條件，無須採取血液，就可直接進行接受細胞治療。

進一步說，育世博的異體細胞製劑技術，因具可量產的藥品（製劑）化的優勢，可望打破傳統細胞治療高成本、只能治療單一患者等缺點，價格將更有競爭力外，也能縮短治療時間、搶占更多市場。

在產品方面，ACE1702 及 ACE1655兩項產品為育世博的ACC技術平台，首批研發出用於實體腫瘤及血液腫瘤細胞治療的創新治療方案。其中，ACE1702標定靶向HER2抗原，未來將用於治療HER2抗原積極表現的實體腫瘤，預期乳癌將是主要適應症之一。另外，ACE1655則標定靶向CD20抗原，將用於治療B細胞惡性血液腫瘤，包括部分白血病及淋巴瘤。

育世博成立於2016年，董事長暨創辦人為旅美生技專家楊育民博士，瞄準新一代免疫細胞療法，至今ACC技術平台已有四個針對不同腫瘤標的的候選藥物，該公司也透露，今年將有更多國際授權、合作案誕生。