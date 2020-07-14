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合一再度跌停 6,000張掛單委賣

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導
合一（4743）今日開盤重挫至328.5元，連續3日跌停，跌破10日線，超過6,000張跌停委賣。報系資料照
合一（4743）今日開盤重挫至328.5元，連續3日跌停，跌破10日線，超過6,000張跌停委賣。報系資料照

合一（4743）今（14）日開盤重挫至328.5元，連續3日跌停，跌破10日線，超過6,000張跌停委賣。

生技族群多檔股價暴衝後拉回，個股方面，合一今早再吞第3根跌停，中天母公司中天（4128）開盤也被打入跌停，面臨10日線壓力關卡。上櫃生技族群合世（1781）、台生材（6649）、杏國（4192）、順藥（6535）及安克（4188）等同樣下殺跌停，受到影響類股指數盤中跌幅3%，成上櫃最慘族群。

不過，醣聯（4168）、環瑞醫（4198）、晶宇（4131）等少數個股亮燈漲停。其中，醣聯有利多題材，公司昨天宣布，用於肺癌、乳癌、胰臟癌等13種實體固態腫瘤的抗癌抗體新藥GNX-102向衛福部TFDA遞件，申請一期臨床試驗，加速臨床試驗的速度。

生技族群

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