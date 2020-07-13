生技股拉回、跌3% 合一跌破400元

上櫃生醫指數今（13）日早盤重挫，跌幅達3％，指標股幾乎下跌，其中生技股王合一（4743）創高後拉回，跌破5日線、400元，重挫跌停，鎖在364.5元，委賣張數超過兩千張。中天（4128）、合世（1781）、台生材（6649）、杏國（4192）及順藥（6535）等均量縮下殺跌停。

生技族群震盪加劇，個股漲跌互見，不少個股短線過熱，回檔修正壓力漸增，但健亞（4130）、福永生技（4183）、環瑞醫（4198）、鈺緯（4153）、亞獅康-KY（6497）、晶宇（4131）等多檔個股早盤仍亮燈漲停。

合一今年4月中宣布完成臨床一期的異位性皮膚炎、過敏性氣喘新藥FB825，以5.3億美元授權給歐洲大廠LEO製藥。另外，合一6月中宣布糖尿病慢性傷口潰瘍新藥ON101解盲成功，同樣推升股價狂飆。合一合一6月單約營收106.6萬元，年增1380.56%；上半年累計營收3488.6萬元，年增447.66%。