Pchome網路家庭營收連續12個月站穩30億元以上

PChome網路家庭（8044）10日公布6月營業收入，35.86億元，較去年同期成長20.7%，創歷年同期新高紀錄，前六月年增16.3%，也創下歷史同期營收表現新高。

網家6月營收也是連續12個月的營收站穩30億元大關，累計今年1-6月合併營收為209.73億元，較去年同期成長16.3%。

電商業者從去年第4季旺季起，今年雖短暫遇到疫情影響，但隨後消費力轉移到網路上，引爆業績。

網家指出，6月營收受惠PChome線上購物20周年慶，不僅結合線下快閃店實體活動，整合虛實消費體驗，更於站上同步集結百大知名品牌推出各種優惠活動，帶出亮眼的營運動能。其中帶動Dyson、碧兒泉業績倍增、幫寶適業績年增逾3倍的優異表現。

同時6月夏季高溫狂飆，炎熱天氣促使消費者依賴網購採買，生活用品、食品和日用品銷量激增，娛樂商機也受到消費者青睞，台灣境內管制逐漸解封，6月起民眾紛紛計畫出遊，添購戶外及玩水用品和運動商品需求增加，其中以空拍機業績年增二倍最夯，受酷暑影響，宅在家消磨時間的電玩商品也衝出業績年成長近二倍的好成績。