6月營收／全家年增一成 單月次高

全家便利商店昨（9）日公告營收，6月合併營收達72.98億元，月減0.21%、年增10.1%，創單月次高紀錄，第2季合併營收則改寫新猷，達211.11億元，年增逾10%，上半年合併營收409.02億元，年增9.4%。

全家表示，綜觀6月營運表現，主要受惠於店數、鮮食、端午預購的成長。店數較去年同期增加7%，鮮食成長近5%，端午預購業績翻倍，皆助攻整體營運向上。另，五月會員振興活動滿500送200的延續效益，也帶動6月客單價提升。

全家昨日股價收262元，上漲17元，一度觸及漲停價。截至今年6月30日止，全家便利商店總店舖數達3,675家，無畏新冠疫情，營運持續亮眼。

全家表示，消費市場受高溫炎熱影響，輕食一夏需求湧現，鮮食中的沙拉、飯糰表現尤其突出，陸續推出新品的便當、微波主食有7%左右的成長，吐司維持年增一成的佳績，疫情帶動的趨勢商品－復熱即食的冷藏冷凍菜餚，在搭配會員點數活動與啤酒聯促餐搭推薦下，成長力道不減續增。

展望7月，進入便利商店通路旺季。暑假出遊國旅熱潮推升整體需求之餘，話題性冰飲杯裝飲料新品、涼感型鮮食將陸續推出，及三倍券領取兌換的商機把握，預計將可持續挹注業績動能。

展望今年，全家指出，上半年營運計畫雖受疫情因素干擾，整體仍穩健成長、展店速度不減。本業將維持既定策略－會員點數經濟、鮮食座位經濟、電商網購經濟三箭齊發，持續深耕。

並將加快數位轉型的速度與廣度，擴大會員跨界生態圈，朝科技零售業發展。全家也預期，全年將投入35億元資本，新建台中和擴大花蓮物流廠、加碼資訊數據分析系統、全店咖啡機升級與智能設備導入、冷凍生產線與店鋪冷凍設備擴建。