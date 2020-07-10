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東洋 強攻疫苗市場

經濟日報 / 記者謝柏宏／台北報導
台灣東洋總經理施俊良 記者謝柏宏／攝影
台灣東洋總經理施俊良 記者謝柏宏／攝影

台灣東洋藥品 (4105)跨足疫苗市場，今年拿下政府公費55萬劑流感疫苗，為國光生之後第二家本土疫苗供應商，未來會繼續深耕流感疫苗市場，同時也會擴充發展其他疫苗。

東洋昨日股價一度攻上漲停，終場以82.7元作收，上漲5.3元。

東洋日前更換總經理，60年的老藥廠來了一位六年級的年輕總經理施俊良，施俊良是北醫藥學系畢業，除了短暫在外商藥廠任職之外，在東洋任職時長達17年，一路從基層業務做起，做到公司最大的癌症部門副總，近日才接手成為新總座。

東洋的四價（指A、B流感共四種病毒）流感疫苗為2019年3月自澳洲Seqirus藥廠取得台灣經銷權，這項疫苗是透過先進的MDCK細胞培養技術產生，安全性領先傳統雞胚胎培養技術。

東洋說明，政府每年針對公費疫苗進行招標，今年的招標結果，除了國光生得標比重約占整體 60%、國外廠商賽諾菲占31%、東洋則占 9%，共計55萬劑疫苗，估計公費流感疫苗可望貢獻營收約1.3億元；另有10萬劑疫苗可自費銷售。

施俊良表示，全球每年有5%~10%成年人感染流感，約有300~500萬人感染後會轉變成重症，其中65萬例是因流感導致死亡。

他指出，今年因新冠肺炎疫情影響，國人對疫苗需求量將會較往年提升，東洋今年也首度搶進自費疫苗市場，除陸續鋪貨至既有醫院通路，也會透過子公司創益旗下的藥局、診所通路，公費自費同步進行銷售，預期今年疫苗營收比重，可望提升至約5%。

施俊良表示，上任後，首要任務是加強海外市場開拓，目前先以開發中國家進行布局，其中泰國、越南公司已開始獲利、菲律賓初步已損益兩平，其它鎖定韓國、墨西哥、土耳其、印尼等新興市場設立轉投資子公司，直接切入當地銷售布局。

此外，透過與當地經銷商合作方式，東洋的自有產品也準備外銷到中南美洲的哥倫比亞、巴西、智利等，南亞的印度、巴基斯坦甚至俄羅斯、澳洲、非洲都有客戶洽談當中。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

台灣東洋 國光生

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