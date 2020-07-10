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6月營收／雙美年成長20％ 營運穩健
雙美（4728）6月合併營收為6,526萬元，受惠中國大陸市場膠原蛋白植入劑銷售業績穩健，年成長20.39％；累計第2季、上半年合併營收分別為2.01億元、3.72億元，年增率分別為29.93％、48.63％，第2季及上半年皆改寫歷史同期新高紀錄。
雙美表示，公司歷經近20年專注在膠原蛋白植入劑的研發、製造與銷售，不僅在膠原蛋白的原液上，選用經行政院農業委員會認證 SPF（Specific Pathogen Free）豬隻，其並非一般傳統毛豬，一頭符合SPF認證的豬隻，從飼養到組織採樣皆須按照標準的操作程序，有著嚴謹的品質管理與國際認證把關，不會有豬流感疑慮的風險。因此，一頭符合SPF認證的豬隻，比傳統毛豬價格貴約四倍之多。
展望下半年，雙美醫美需求明顯增溫趨勢，可望帶動膠原蛋白植入劑訂單增加，有望推升今年整體營運逐季向上。
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