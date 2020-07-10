6月營收／鑫創月增28％ 研揚月增9％

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北報導

工業電腦廠持續公布6月營收，並帶來好消息，研揚（6579）、車載系統廠鑫創電子6月營收均來到今年新高，鑫創電子改寫單月營收新高紀錄，力抗新冠疫情。

鑫創電子在歐美自駕車、警車與救護車等專案集中出貨效應之下，6月單月營收5,097.4萬元、創28個月新高，月增28.6%，年增40%。帶動第2季營收推升到1.11億元，較上季增加逾26%，年增35.3%，創下新高紀錄，累計上半年營收1.99億元，較同期由衰退轉成長7.86%，也為近3年新高。

研揚6月合併營收為5.83億元，月增9.38%、年增率7.63%，創今年新高、史上第三高紀錄，累計上半年為30億元，年減4.6%。

研揚第2季合併營收為16.02億元，季增14.6%，較去年同期的16.05億元略減。研揚表示，上季營收逐月攀升，主因為接獲美系半導體設備大廠大單，陸續於第2季及第3季出貨，另因疫情衍生新商機，如生產及服務機器人、居家工作以及病毒檢測也有挹注。

營收 研揚

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