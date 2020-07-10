6月合併／世界月增3.6％ 毛利率衝高

專業8吋晶圓代工廠世界先進(5347)昨（9）日結算6月合併營收為28.71億元，月增3.6%、年增25%；第2季合併營收82.27億元，季增4.4%，符合法說會預期。主要受惠新加坡廠產能加入營運，加上台灣生產未受疫情影響，整體晶圓出貨增加。

世界累計上半年合併營收160.71億元，年增16.3%。

世界稍早預估，由於伺服器和資料中心用電源管理晶片，以及大尺寸驅動IC客戶需求穩定，加本季新加坡廠全數認列營收，預估本季合併營收將介於80億到84億元，約季增2%-7%；毛利率因產能利用率提高，增至31％-33％，營業利益增至19％-21％。

世界昨天結算第2季合併營收達82.27億元，符合預估的區間，預估毛利率也會符合公司預估水準。

展望下半年，世界董事長方略強調，因新冠疫情造成的不確定性非常巨大，近期全球各機構紛大幅下修全球經濟成長率，很多先進經濟體也全變負數，加上各國失業率大幅攀升，新冠肺炎和失業率如何控制，難度非常高。他指出，目前新冠肺炎疫情還有很大不確定性，很難清楚界定，但公司審慎看待。

方略強調，世界還有很多新產品布局正在進行，包括向格羅方德買下新加坡廠，接手整個微機電元件研發團隊及製程技術，有利世界增加包括加速器、陀螺儀、微機電麥克風等客戶訂單。

至於法人關注的氮化鎵功率半導體技術，世界預定第3季完成製程驗證，第4季送樣，客戶導入產品設計定案（tape out），明年進入客戶產品驗證階段。