6月合併／緯軟 月增6％

資訊委外服務商緯軟（4953）昨（9）日公告6月營收4.4億元，月增6%、年減7.4%，單月業績持穩，整體營運表現仍有待加強，公司期盼下半年疫情因素影響降低後，市場需求能快速回溫。

緯軟今年上半年營收24.27億元，年減9.8%。看準數位轉型浪潮帶來龐大資訊委外服務商機，主攻軟體技術顧問、資訊委外管理、業務流程委外及產品全球化服務等業務，是台灣唯一上市櫃的專業資訊委外服務業者。

法人表示，新冠肺炎疫情使全球經濟活動以及資訊委外市場需求緊縮，緯軟受到影響，不過近期疫情已有緩和跡象，加上下半年5G加速商轉，有望帶動更多資訊應用需求提升，而企業的資訊服務需求也有機會復甦，估計緯軟下半年有機會優於上半年。