6月營收／聖暉月增14％ 朋億月減3％

設備工程廠聖暉（5536）、朋億昨（9）日同步公告今年6月營收，聖暉13.79億元，月增14.1％；朋億3.76億元，月減3.7%，但年增達78％，推升第2季合併營收11.4億元，季增21％，創近五季新高。因在手訂單優於預期，聖暉、朋億在疫情下，仍對景氣抱持審慎樂觀看法。

聖暉6月合併營收13.79億元，創今年單月營收次高記錄，月增28.3％。今年第2季合併營收38.58億元，季增25.3％。

聖暉表示，先前訂單遞延認列，主要客戶復工後加速工程施作，挹注6月營收月增28.3％，隨著半導體、醫療生技等產業朝台灣、東南亞地區新建產能趨勢明確，帶動工業用、生化及醫藥用無塵室工程需求升溫，加上中國地區半導體產業投入資金持續放大，無塵室機電整合工程及化學供應系統訂單需求旺盛，接單順暢。

聖暉對第3季仍持謹慎觀察看法。疫情雖導致短期在建工程案進度認列遞延，仍看好台商回流與全球供應鏈生產基地轉移至台灣、東南亞地區及中國國家產業支出政策，帶動接單。