6月營收／旭然年增33％ 動能強勁
過濾設備製造商旭然（4556）昨 （9）日公布6月營收為4,129萬元，改寫歷年同期新高紀錄，年增33.7%。展望營運前景，該公司指出，半導體和網通等電子產業擴建大型過濾設備的需求顯著，有望對旭然增添新成長動能。
旭然表示，受惠半導體訂單需求拉升、以及台灣市場客戶出貨較去年同期成長超過62%，是帶動該公司單月營收連續4個月保持年成長力道的主因。
依其所公告的6月營收達4,129萬元，年增33.7%；第2季營收合計為1.43億元，季增24.3%、年增30%；累計今年上半年營收為2.58億元，年增16.9%。旭然昨日上漲0.2元，收35.1元。
展望第3季，該公司指出，全球5G陸續進入正式營運階段，半導體和網通等電子產業在擴建的趨勢下同步增加大型過濾設備的需求，有望對旭然未來整體營運提供強勁的支撐效益。
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