漢來美食新品牌 搶年輕客

漢來美食（1268）昨（9）日在台中中友百貨，開出集團第18個餐飲品牌「安那居」，以個人雞湯鍋搶攻年輕客層市場；法人說，漢來美食下半年展店火力全開，搭配振興三倍券上路，營運成長動能可期。

漢來美食上半年營收14.46億元、年減23.8%，但6月營收2.68億元、月增19.1%，創今年2月以來單月高點，顯示疫情趨緩後，餐飲人潮明顯回籠，搭配振興三倍券即將上路，集團決順勢加速展店。

昨天開出的「安那居」，客層鎖定年輕族群，活潑明亮的用餐環境，加上平均350元的客單價，就是要讓喜好運動健身的人，可以快速補充雞肉的優質蛋白和雞湯的鮮香美味，店外還有酷炫沙包擂台區，滿足年輕世代網美拍照打卡的需求。

漢來美食品牌長羅嶸說，台灣人特愛吃鍋，天氣再熱各種熱湯火鍋類餐食還是深受國人青睞。要打造個人雞湯鍋的第一品牌。

漢來美食目前旗下共有18個品牌，在國內及上海、泰國累計45家分店。

今年下半年展店腳步加快，除了「安那居」之外，上海湯包高雄夢時代第5家分店也將試營運。

漢來本館10樓的翠園粵菜、海鮮火鍋、紅陶上海湯包及弁慶日本料理等四家餐廳，在完成改裝後，也訂7月23日重新開幕營運。台北世貿中心「名人坊」，預計8月1日開幕，將為營收成長再添強勁動能。

值得注意的是，面對疫情衝擊所衍生新的消費模式，漢來也開發新的「來拌麵」商品，預訂7月16日上市，未來可望成為集團另一個重要的發展路線。