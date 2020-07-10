6月營收／東捷月增46％ 衝CRM業務
東捷資訊（6697）昨（9）日公告6月營收達8,521萬元，月增46.2%、年增9.3%，今年上半年營收0.63億元，年減8.8%。東捷資訊指出，將以顧客關係管理系統協助企業緊握商機， 成為業績增長動力。
東捷資訊指出，以智慧物聯網專業顧問的角度看見顧客需求，針對國際型企業面臨的問題，規劃以顧客關係管理系統（CRM）導入，協助企業整合高階主管、經營層與業務人員資訊，使企業確切掌握「業務銷售歷程」與「銷售目標差距」，並透過建立一致性的商情管理，分析找出最重要的商機，提升決策效率，增加銷售轉換率。
法人分析，由於新冠肺炎疫情肆虐，市場開始重視數位轉型，資訊安全與資訊整合服務，東捷資訊擁有高度整合資訊系統服務的專業技術，除在智慧工廠等AIoT應用加速發展，更可協助客戶提供系統整合服務解決方案，看準國內5G應用，帶動資訊服務市場穩定擴大規模，有助東捷資訊營運持續升溫。
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