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6月營收／中光電月增5％ 影像產品夯

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹報導

中光電（5371）昨（9）日公布6月合併營收達37.65億元，月增5.69%，年減5.9%。累計第2季合併營收106.35億元，季增27%，年減6%。今年上半年合併營收190.04億元，年減16%。展望本月，中光電節能及影像產品出貨均將走緩。

中光電將於7月28日舉辦線上法說會，公布第2季財報及說明第3季營運展望。

中光電節能產品6月合併營收達19.13億元，與5月相當，年增4.5%。隨著歐美國家陸續解封，品牌拉貨力道漸強，大尺寸TV需求逐步增溫，TV產品6月營收5.46億元，月增26%；Monitor產品因商用市場需求逐漸轉弱，6月營收2.8億元，月減19%；NB機種營收約8.67億元，月減9%；Tablet機種營收約0.77億元，月增27%。

6月節能產品整體出貨量410.7萬片/台，月減4%。總計節能產品第2季出貨量1,219萬片／台，季增45%，年增28%；合併營收達56.83億元，季增32%、年增6%。累計上半年節能產品出貨量2,060萬片／台，年增5%；合併營收99.83億元，年減7%。預期7月節能產品整體出貨量將較6月微幅減少或持平。

中光電影像產品6月出貨量7.1萬多台，月增19%，因超短焦機種出貨比重拉高，帶動ASP增加，單月合併營收10.84億元，月增25%。總計影像產品第2季出貨量19.4萬多台，季增15%，營收28.11億元，季增34%，主要是固態光源及高端工程機種出貨比重增加，帶動平均出貨單價季增17%。

累計今年上半年影像產品出貨量36.3萬多台，營收為49.14億元，因受到海外疫情與歐美鎖國等因素干擾，分別較去年同期減少8%及26%。預估影像產品7月出貨量，在6月季底效應後，將呈現下滑走勢。

營收 中光電

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