鈊象 Q2每股賺12.96元

遊戲股王鈊象（3293）受惠博弈遊戲需求增長，今年6月每股稅前盈餘衝上4.44元，累計第2季每股盈餘來到12.96元，上半年每股盈餘達26.44元。法人預估，鈊象下半年業績有望優於上半年，全年每股純益挑戰60元，穩坐遊戲每股獲利王寶座。

根據鈊象的公告指出，鈊象6月網路遊戲及商用遊戲機營收占比分別為93%及7%。鈊象董事長李柯柱日前在股東會後指出，今年不只營收規模成長，毛利率也大幅提升，從過去的88%，去年度來到93%，今年會衝上96%，而下半年營運會比上半年好，展望樂觀。

鈊象第2季營收達19.58億元，季增3.38%，年增69.8%，是歷史次高，每股盈餘12.96元，上半年累計營收38.53億元，年增80.92%，每股盈餘26.44元，獲利表現遠優於國內其他上市櫃遊戲公司。法人分析，最主要是博弈遊戲需求不斷增長，加上新冠肺炎疫情因素助攻，讓鈊象海外市場收入豐厚。

法人認為，有別於其他遊戲公司的產品，鈊象的棋牌類產品生命周期較長，加上博弈需求仍在提升，而且透過海外授權方式抽成，毛利率也較高，還不必負擔太多的行銷成本，因此獲利表現才能優於同業。

在區域市場布局方面，目前鈊象旗下遊戲在東南亞各國幾乎都有推出，以馬來西亞貢獻業績最多，其中看好越南成長性會愈來愈強，而未來行銷費用也以東南亞為主；中國大陸方面，看好當地市場，但會透過代理商推展業務。

據了解，鈊象去年以來旗下五大遊戲《金猴爺》、《明星三缺一》、《滿貫大亨》、《金好運》、《海王寶藏》都有不錯成長，以《金猴爺》成長幅度最高，其次為《明星三缺一》，這些遊戲也有部分在海外進行授權業務，帶動營運高飛。