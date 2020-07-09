陽信銀告捷 寫下獲利兩項新高

依陽信銀行自結資料，今年上半年累積稅前盈餘21.85億元，較去年同期成長1.66億元，年增8%，每股稅前盈餘為0.84元；6月單月稅前盈餘為4.92億元，成長39%，單月及半年度獲利雙雙創下歷年最佳成績。在各面向收益成長帶動下，總資產達5,599億元，淨值345億元，較去年同期分別上升12%、9%，資產規模穩定成長。

為因應業務成長及厚實核心資本需要，陽信銀行正在辦理現金增資10億元及盈餘轉增資10.45億元，預計8月底資本額可達281.7億元，明年下半年股本可望突破300億元。同時，該行已獲金管會核准發行20億元無到期日次順位金融債，將擇機發行，有助提高資本適足率暨強化風險承擔能力。

陽信銀行指出，近年全力配合政府政策扶植中小企業，成績亮眼，6月12日，再度榮獲金管會頒發「本國銀行加強辦理中小企業放款方案」績效甲等銀行，這是該行近八年來第六度獲得此項殊榮，並適用相關獎勵措施，已陸續將九家簡易分行改為一般分行。陽信銀行統計，2019年底對中小企業放款金額達新台幣1,571億元，較2018年底增加286億元，成長幅度達18.21%，在全體銀行名列前茅。

陽信銀行亦全力配合政府各項紓困振興政策與方案，截至6月底，相關紓困貸款總計已核准4,081件，總金額達143.3億元，依中央銀行6月30日中小企業紓困貸款統計資料，陽信銀行名列民營銀行第三名，顯示該行堅持做中小企業最強後盾的決心。

為響應政府振興經濟，陽信銀行推出三倍券加碼優惠，以陽信信用卡綁定消費達3,000元，除可拿到政府2,000元補助款，陽信銀行另再加碼贈送100元刷卡金，限量3,000名；另新卡戶於網路線上申辦陽信信用卡，還有機會抽中iPhone手機、空氣清淨機或刷卡金等大獎。