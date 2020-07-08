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生醫股還在漲 合一衝破400大關、中天創新高

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

上櫃生醫族群今（8）日股價表現依舊強勢，生醫新股王合一（4743）股價繼昨日股價衝上歷史新高價後，今日開低走高，早盤漲幅逾5%，一舉突破400元整數大關。中天（4128）也母以子貴，早盤開盤跳空漲停開出，漲停在132元價位，創歷史新高。

生醫族群因防疫概念火熱，除中天、合一外，順藥（6535）、杏國（4192）、台生材（6649）、訊聯（1784）、展旺（4167）、亞獅康-KY（6497）等多檔個股早盤強勢漲停，當中不乏已連續多日漲停的情況。

合一今年4月中宣布完成臨床一期的異位性皮膚炎、過敏性氣喘新藥FB825，以5.3億美元授權給歐洲大廠LEO製藥。另外，合一6月中宣布糖尿病慢性傷口潰瘍新藥ON101解盲成功，同樣推升股價狂飆。合一6月單月營收106.6萬元，年增1,380.56%；上半年累計營收3,488.6萬元，年增447.66%

生醫族群近期漲翻天，法人示警，部分個股雖有題材加持，但投機氣氛濃厚，少數個股幾個月前還停留在兩位數，如今衝上三位數，營收表現等基本面卻不見得有所反映，甚至還處於虧損狀態。

營收 個股

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