晟德集團啟動法說會行情 三個股成人氣王

晟德（4123）今（1）日下午將舉行法說會，集團個股在法說會都還沒舉行，就率先啟動法說會行情，包括晟德、永昕（4726）、順藥（6535）三檔個股成為台股人氣王，吸引資金買盤追價，盤中三檔個股紛紛大漲，晟德、永昕還亮燈鎖漲停。

晟德今年5月及累計前5個月的營收雖然同步下滑，然而，法人看到則是晟德對於藥品研發的實力，今天市場也很期待法說會行情，晟德盤中漲停來到82.5元，永昕也來到42.95元，亮燈鎖住。

晟德日前也表示，營收衰退主因有二，其一為自上月起豐華生技不再納入本公司合併報表編制主體，改採權益法認列獲利；再者，由於新冠疫情導致民眾降低前往醫院看診的意願，間接影響晟德水劑處方用藥的銷售額。然而，隨著疫情逐漸趨緩，相關業務可望迅速回歸正軌。

不過，法還是看好晟德在藥品的研發布局，自 2008 年定位成「生技

工業銀行」，致力集結亞太資源與經驗，輔佐深具潛力的生技個股晟德生技工業銀行投資範圍包含新藥開發、蛋白質與抗體藥物開發公司、保健品及農業生技產業、醫療器材與創投等多元領域，旗下育成之企業包含益安生醫（6499）、順天醫藥、永昕、澳優乳業（1717-HK）及東曜（1875-HK）等逾 20 家公司，其中已有 9 家成功上市櫃或興櫃。