遊艇股來了！觀光股添新兵 亞果登錄興櫃首日股價翻倍

亞果遊艇（7566）今（1）日以每股30元登錄興櫃，掛牌首日股價即飆漲，盤中來到78.4元。亞果遊艇主要業務為遊艇會員俱樂部，主要收入為會費收入、泊位使用權收入、租船、船舶買賣，目前已有高雄亞灣會所、澎湖亞果遊艇碼頭、安平亞果遊艇碼頭等三個據點，其中安平遊艇碼頭為亞果遊艇營運主力，另整區規劃以遊艇碼頭為主題建立渡假村、國際級飯店、主題商場等。

亞果遊艇透過招募會員收取入會費及年費，提供會員船艇服務、場地承租、活動規劃以及餐飲服務做為主要的核心收入來源，營收占比達67%。另有泊位及船租收入，主要提供會員泊位租賃服務，目前計有安平遊艇碼頭及澎湖遊艇碼頭二處。安平碼頭現有泊位62席，而澎湖遊艇碼頭可開放停泊船位為50席。另提供會員租賃的核心船艇共有四艘遊艇及三艘帆船，依據船艇設備以及可承載賓客人數，有不同的船租價格。

亞果遊艇表示，目前已有三處服務據點，包括高雄亞灣、澎湖馬公、台南安平，後續會完成安平亞果遊艇城會員度假中心，亦朝向打造環島碼頭開發網邁進，於中、北部及離島規劃以新建或合作方式增加會所及碼頭據點。

亞果遊艇2019年合併營收1.5億元，年成長116.4%，轉虧為盈，每股盈餘0.05元。今年前五月營收9,766萬元，較去年同期成長57.95%，公司自結1-4月每股盈餘0.44元。