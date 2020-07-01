快訊

民進黨政府「哏圖」治國？公部門臉書的倫理責任

教學文／振興三倍券超商預購30秒搞定 收到簡訊這樣才能領

普生新冠肺炎試劑獲中研院授權合約 股價飆上歷史天價

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

普生（4117）新冠肺炎試劑再傳捷報，已與中研院簽訂新型冠狀病毒抗原快篩檢測全球非專屬授權合約、及新型冠狀病毒抗體快篩檢測試劑台灣區授權合約；普生獲得中研院抗原及抗體檢測試劑授權合約，激勵今（1）日股價跳空開高，以225.5元開出，一度衝達251元，創下歷史新高價。

普生指出，除積極規劃抗原/抗體快篩試劑向台灣食藥署（TFDA）提出專案製造申請許可，也將加速推進旗下新冠肺炎試劑國內及國外檢測試劑市場布局。

普生表示，擁有新冠肺炎試劑健全產品陣容，包括RT-PCR核酸試劑、抗原/抗體快篩試劑與ELISA血清抗體試劑等產品，其中，普生與中研院合作研發抗原快篩病毒檢測試劑，可比照流感快篩，檢測時間僅需15~20分鐘內，就可初步篩檢出陽性與否，適用於機場、診所、社區群聚感染等大規模檢測需求，有助於分攤試劑檢測量能，及時進行隔離分流作業，強化各國疫情監管能力提升。

普生強調，旗下GB SARS-CoV-2 Real-Time RT-PCR核酸病毒檢測試劑於國外申請許可認證進展上，不僅已陸續取得歐盟CE認證、印度進口許可證，近日更與澳洲客戶Labtest Medical Pty Ltd合作取得澳洲衛生部醫療用品管理局（TGA）核准澳洲治療產品（ARTG）IVD CLASS 3登記許可，並已得於澳洲地區展開GB SARS-CoV-2 Real-Time RT-PCR核酸病毒檢測試劑銷售，同步已獲台灣衛福部食藥署（TFDA）申請試劑專案製造核准許可，且依據衛服部食藥署考量公共衛生需求之專案製造，並無限制試劑出口規定，得以供應台灣與國外新冠肺炎檢測所需，普生亦已順利出貨至東南亞、中美洲等地區。

普生指出，目前全球感染新冠肺炎確診人數已突破千萬人，且隨著各國邊境逐步開放，為防堵第二波疫情捲土重來，對於新冠肺炎檢測試劑仍呈現供不應求，在旗下新冠肺炎試劑產品布局進度方面，除GB SARS-CoV-2 Real-Time RT-PCR核酸病毒檢測試劑持續進行美國、加拿大、非洲等地認證申請、抗原/抗體快篩試劑於台灣、美國、歐洲、東南亞等地相關認證申請，及ELISA血清抗體試劑研發等，有望陸續開花結果。

普生表示，同時間也持續加大試劑原料備貨、提升竹科廠整體產能、加速訂單出貨排程，有助於奠定普生於檢測試劑高度競爭利基，擴大全球合作經銷通路契機，協助增強台灣與全球防疫監控能量。

肺炎 澳洲

延伸閱讀

墨西哥新冠肺炎疫情升高 新增5432確診648死

普生新冠肺炎試劑 獲中研院授權合約

專家：健康的人感染新冠肺炎也可能誘發糖尿病

邊境解封 快篩潛利大

相關新聞

遊艇股來了！觀光股添新兵 亞果登錄興櫃首日股價翻倍

亞果遊艇（7566）今（1）日以每股30元登錄興櫃，掛牌首日股價即飆漲，盤中來到78.4元。亞果遊艇主要業務為遊艇會員俱...

VHQ-KY股東會首度流會

影視後製公司VHQ-KY（4803）昨（30）日股東會首度流會，出席率為45.96%，VHQ表示，因疫情關係，影響今年通...

生活市集掀「報復性消費」 創業家兄弟旅遊商品熱銷

「報復性消費」湧現在旅遊上，創業家兄弟（8477）旗下電商平台生活市集發現，旅遊商品銷量月增逾20%，主要商品包括戶外運...

搶搭三倍振興券熱潮 網家抓緊會員消費

三倍振興券預約、綁定7月1日起跑，網路家庭（8044）的電商平台雖不在消費範圍內，但旗下行動支付Pi拍錢包抓緊會員消費行...

聚積 本季業績將升溫

LED驅動IC廠商聚積（3527）昨（30）日舉行股東會，法人估計，第2季業績可能較首季衰退，但第3季有機會回溫。聚積上...

安力訂單大增 全年營收樂觀

金屬沖壓件廠安力-KY（5223）昨（30）日召開股東會，安力指出，目前中國大陸網通廠的訂單持續增長，加上筆電需求激勵，...

高端籌資 攻新冠疫苗

高端疫苗（6547）昨（30）日股東會，會中通過因應新冠疫苗開發，將採取私募或公募的方式募集資金，發行不超過5,000萬...

橘子、網龍 下半年樂觀

遊戲廠橘子（6180）、網龍近期陸續釋出下半年遊戲推出計畫，成為遊戲族群下半年新品上市先鋒。其中，橘子日前已簽下《月光雕...

久陽射三箭 力拚轉盈

面對新冠肺炎疫情造成市場低迷，螺栓廠久陽（5011）積極轉型，強化運輸、環保等新領域，同時獲得關係企業挹注關連業務量，力...

東典後天掛牌 每股68元

櫃買家族又有新兵報到，東典光電科技公司（6588）預計於7月1日在櫃買中心上櫃掛牌，櫃買中心將於當日舉辦「東典光電科技（...

熱門新聞

交代不清！證交所公告 大同7月2日起實施全額交割

大同公司派大勝！九席董事全拿守住經營權

大同7月2日列全額交割 股價重挫跌停鎖死委賣單逾1.1萬張

黃國昌：公司派剝奪50%投票權 台資本市場將成國際笑話

大同公司派九席董事全拿惹議 公司發布最新聲明

大同改選爭議 金管會主委說話了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。