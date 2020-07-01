普生新冠肺炎試劑獲中研院授權合約 股價飆上歷史天價

普生（4117）新冠肺炎試劑再傳捷報，已與中研院簽訂新型冠狀病毒抗原快篩檢測全球非專屬授權合約、及新型冠狀病毒抗體快篩檢測試劑台灣區授權合約；普生獲得中研院抗原及抗體檢測試劑授權合約，激勵今（1）日股價跳空開高，以225.5元開出，一度衝達251元，創下歷史新高價。

普生指出，除積極規劃抗原/抗體快篩試劑向台灣食藥署（TFDA）提出專案製造申請許可，也將加速推進旗下新冠肺炎試劑國內及國外檢測試劑市場布局。

普生表示，擁有新冠肺炎試劑健全產品陣容，包括RT-PCR核酸試劑、抗原/抗體快篩試劑與ELISA血清抗體試劑等產品，其中，普生與中研院合作研發抗原快篩病毒檢測試劑，可比照流感快篩，檢測時間僅需15~20分鐘內，就可初步篩檢出陽性與否，適用於機場、診所、社區群聚感染等大規模檢測需求，有助於分攤試劑檢測量能，及時進行隔離分流作業，強化各國疫情監管能力提升。

普生強調，旗下GB SARS-CoV-2 Real-Time RT-PCR核酸病毒檢測試劑於國外申請許可認證進展上，不僅已陸續取得歐盟CE認證、印度進口許可證，近日更與澳洲客戶Labtest Medical Pty Ltd合作取得澳洲衛生部醫療用品管理局（TGA）核准澳洲治療產品（ARTG）IVD CLASS 3登記許可，並已得於澳洲地區展開GB SARS-CoV-2 Real-Time RT-PCR核酸病毒檢測試劑銷售，同步已獲台灣衛福部食藥署（TFDA）申請試劑專案製造核准許可，且依據衛服部食藥署考量公共衛生需求之專案製造，並無限制試劑出口規定，得以供應台灣與國外新冠肺炎檢測所需，普生亦已順利出貨至東南亞、中美洲等地區。

普生指出，目前全球感染新冠肺炎確診人數已突破千萬人，且隨著各國邊境逐步開放，為防堵第二波疫情捲土重來，對於新冠肺炎檢測試劑仍呈現供不應求，在旗下新冠肺炎試劑產品布局進度方面，除GB SARS-CoV-2 Real-Time RT-PCR核酸病毒檢測試劑持續進行美國、加拿大、非洲等地認證申請、抗原/抗體快篩試劑於台灣、美國、歐洲、東南亞等地相關認證申請，及ELISA血清抗體試劑研發等，有望陸續開花結果。

普生表示，同時間也持續加大試劑原料備貨、提升竹科廠整體產能、加速訂單出貨排程，有助於奠定普生於檢測試劑高度競爭利基，擴大全球合作經銷通路契機，協助增強台灣與全球防疫監控能量。