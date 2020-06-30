快訊

中華電信5G資費來了！599元起、8個級距用好用滿

日本和牛「偷精記」：極致牛肉的育種經濟大戰略

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遊艇休憩服務產業龍頭 亞果遊艇7/1登錄興櫃

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台灣遊艇城。圖/統一證券提供
台灣遊艇城。圖/統一證券提供

台灣遊艇休憩服務第一品牌-亞果遊艇 (7566)，今(30)日將在主辦推薦券商統一證券總公司15樓辦理法人說明會，並於7月1日正式登錄興櫃掛牌交易。

以「亞洲邁阿密」為定位的亞果，自成立後業務拓展速度驚人。2017年底取得安平遊艇城開發案後，積極規劃國際級遊艇碼頭、度假飯店及餐飲服務，並攜手新加坡悅榕飯店集團，打造會員尊榮的國際級服務。安平港因為受東北季風影響最小，一年可進行海上活動的時間有11個月，加上潮差只有57公分，內港的靜穩度高，加上交通便利、周圍觀光資源多，很適合做為會員的第一站。

亞果擁有高雄亞灣會所、澎湖遊艇碼頭及安平遊艇城等營業據點，打造串連高雄、台南、澎湖遊艇渡假黃金三角，並擬在全臺據點設立分公司，與其他船艇據點合作，與BMW重機展示中心結合，近年更積極高端精品俱樂部-如台北101俱樂部、BMW台北汎德、賓士、賓利等高級車款串連合作，替各地會員提供最細膩的服務及促進商務交流機會。

2019年亞果轉虧為盈，2020年前五月營收9,766萬元，較去年同期成長57.95%，以頂級設施打造全國唯一一家結合遊艇碼頭、度假中心及遊艇會的遊艇城，多角化的發展會員服務，透過海洋學院、產學合作深耕人才培育，亞果遊艇集團擘畫著全方位的海洋休閒產業，隨著會員數成長及據點擴增，提供遊艇休憩一條龍服務的亞果，未來營運成長可期。

遊艇 碼頭 澎湖

延伸閱讀

遊艇休憩服務產業龍頭 亞果遊艇7月1日登錄興櫃

影／出海夜遊基隆嶼遊艇擱淺 2男1女飽受虛驚

日月潭遊艇被指超載 南投縣政府：安全不能打折扣

力積電 11月登興櫃

相關新聞

遊艇休憩服務產業龍頭 亞果遊艇7/1登錄興櫃

台灣遊艇休憩服務第一品牌-亞果遊艇 (7566)，今(30)日將在主辦推薦券商統一證券總公司15樓辦理法人說明會，並於7...

受惠宅經濟 原相今年業績拚新高

感測IC廠原相（3227）近期業績連三個月成長，法人看好，該公司本季業績應會小幅季增，第3季進入傳統旺季，表現有望持續增...

燁聯連三漲 唐榮將跟進

不銹鋼龍頭廠燁聯昨（29）日調高7月盤價，熱、冷軋不銹鋼內銷每公噸漲1,000元，外銷每公噸上揚30美元。燁聯連續第三個...

是方 獲利拚雙位數增長

是方電訊（6561）上半年在雲端題材帶動下，成為投資市場寵兒，股價翻倍上漲，展望下半年，總經理劉耀元昨（29）日看好營運...

穩懋擴產PA 加碼3.7億

砷化鎵代工龍頭穩懋（3105）昨（29）日董事會決議，擬向設備商帆宣購入3.76億元廠務設備與工程，擴大產線以及強化市場...

網家發債 上限15億元

網路家庭（8044）集團宣布將發行3年期的國內第一次有擔保轉換公司債，上限新台幣15億元，用以充實營運資金、償還銀行借款...

穎台7月22日除息 每股配0.5元

擴散板暨導光板大廠穎台科技（6775）昨（29）日召開股東常會，補選一席董事，由中華世紀投資（股）公司代表人姚舜晏出任，...

橘子、網龍 下半年樂觀

遊戲廠橘子（6180）、網龍近期陸續釋出下半年遊戲推出計畫，成為遊戲族群下半年新品上市先鋒。其中，橘子日前已簽下《月光雕...

久陽射三箭 力拚轉盈

面對新冠肺炎疫情造成市場低迷，螺栓廠久陽（5011）積極轉型，強化運輸、環保等新領域，同時獲得關係企業挹注關連業務量，力...

東典後天掛牌 每股68元

櫃買家族又有新兵報到，東典光電科技公司（6588）預計於7月1日在櫃買中心上櫃掛牌，櫃買中心將於當日舉辦「東典光電科技（...

熱門新聞

生技股逆勢漲 分析師兩招買進冷門好股

疫情升溫 新冠檢測、疫苗及治療成為台股人氣王

股東會行情持續 鴻海股價創近五個月來新高

生醫族群 又有新題材

台股挫跌118.05點 三大法人賣超165.12億元

百元生技股 逆勢走強

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。