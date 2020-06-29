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遊艇休憩服務產業龍頭 亞果遊艇7月1日登錄興櫃

聯合報 / 記者鄒秀明╱即時報導
亞果遊艇集團開發全國最大的安平港遊艇碼頭案。照片／亞果遊艇集團提供
亞果遊艇集團開發全國最大的安平港遊艇碼頭案。照片／亞果遊艇集團提供

台灣遊艇休憩服務第一品牌亞果遊艇 (7566)，將7月1日正式登錄興櫃掛牌交易。

主辦推薦券商統一證券表示，以「亞洲邁阿密」為定位的亞果，自成立後業務拓展速度驚人。2017年底取得安平遊艇城開發案後，便積極規劃國際級遊艇碼頭、度假飯店及餐飲服務，並攜手新加坡悅榕飯店集團，打造會員尊榮的國際級服務。

亞果擁有高雄亞灣會所、澎湖遊艇碼頭及安平遊艇城等營業據點，打造串連高雄、台南、澎湖遊艇渡假黃金三角，並擬在全臺據點設立分公司，與其他船艇據點合作，與BMW重機展示中心結合，近年更積極高端精品俱樂部-如台北101俱樂部、BMW台北汎德、賓士、賓利等高級車款串連合作，替各地會員提供最細膩的服務及促進商務交流機會。

2019年度亞果轉虧為盈，2020年前五月營收9,766萬元，較去年同期成長57.95%，統一證券表示，亞果以頂級設施打造全國唯一一家結合遊艇碼頭、度假中心及遊艇會的遊艇城，並多角化的發展會員服務，透過海洋學院、產學合作深耕人才培育，隨著會員數成長及據點擴增，將擘畫著全方位的海洋休閒產業。

遊艇 碼頭 澎湖

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